Роман Абрамович построит виллу на Кипре

Особняк возводится на участке земли, который структуры Абрамовича приобрел на острове два года назад. Точное местонахождение участка под застройку неизвестно. Однако, по словам кипрских риелторов, речь идет об участке с собственным пляжем площадью около 5 гектаров в пригороде Лимассола на берегу Средиземного моря. Аналитики оценивают стоимость земли в 2,5 миллиона евро. К настоящему моменту построено уже три этажа виллы. Представитель компании Millhouse Capital, принадлежащей Абрамовичу, опроверг информацию о строительстве виллы, добавив, что у бизнесмена нет девелоперских проектов на Кипре. В 2007 году СМИ сообщали, что Абрамович намерен построить на Кипре поселок из 225 коттеджей, которые будут продаваться богатым россиянам. Однако позднее в Millhouse эту информацию не подтвердили. В середине сентября 2009 года The Wall Street Journal сообщил, что Абрамович купил один из самых дорогих в мире объектов недвижимости, когда-либо выставлявшихся на продажу. За особняк на острове Сен-Бартельми в Карибском море Абрамович заплатил около 90 миллионов долларов. Особняк представляет собой курортный комплекс с теннисными кортами, плавательными бассейнами, танцевальными площадками, ресторанами и гостевыми домиками.