Лужков написал рассказ об осьминоге Пауле

Мэр Москвы Юрий Лужков написал рассказ под названием «Особенности национальной жары, или смерть осьминога Пауля» Речь в рассказе идет о двух сотрудниках неназванного столичного министерства, Борисе Трифоновиче и Семене Сергеевиче, опубликованном в газете Московский комсомолец. События разворачиваются летом 2010 года. Во время рыбалки на речке в Костромской области чиновники обсуждают осьминога Пауля и его предсказания результатов матчей на Чемпионате мира по футболу. Один из собеседников, Семен Сергеевич, утверждает, что «чудес не бывает». В ходе спора чиновники видят, что к их лодке подплывает крупный лось, на которого они устраивают охоту с помощью веревки и молотка. В конечном итоге лось скидывает рыбаков, добирается до берега и с привязанной на веревке к рогам лодкой убегает в лес. После утери лодки одного из героев хватает за руку речной рак. Чиновник называет рака осьминогом Паулем и символически уничтожает моллюска-предсказателя, спор о котором привел рыбаков к охоте на лося. В финале рассказа автор предлагает читателям представить, что будет, когда археологи будущего найдут в лесу лодку и какие предположения они сделают. Юрий Лужков публикуется в Московском комсомольце не впервые, однако ранее в жанре рассказа он не выступал, пишет Лента.Ру. Хорошо известна его совместная с бывшим мэром Москвы Гавриилом Поповым статья о Егоре Гайдаре, написанная в негативном тоне. Осьминог Пауль из океанариума в немецком Оберхаузене, ставший предметом спора героев рассказа Лужкова, получил известность во время Чемпионата мира по футболу в ЮАР. Он верно предсказал победителя во всех встречах сборной Германии, в том числе и полуфинального матча с испанцами, в котором немецкие футболисты потерпели поражение, а также угадал победителя первенства. Предсказания головоногого моллюска получили широкую известность, а президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал Пауля символом «загнивания и упадка» западного мира.