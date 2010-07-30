Янукович соболезнует в связи со смертью Мозгового

Президент Украины Виктор Янукович выражает глубокое сожаление в связи со смертью прекрасного человека, выдающегося композитора, певца и гражданина Николая Мозгового. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства. «Песни Николая Мозгового очаровывают глубоким лиризмом, силой чувств. Это наследие художника навсегда останется в памяти людей. Сочувствую родным и близким», - говорится в соболезновании Главы государства. Как сообщал ForUm, сегодня утром умер известный украинский певец и композитор, генеральный директор Национального дворца «Украина» Николай Мозговой.