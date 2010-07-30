Шерил Коул впервые после малярии вышла на улицу

Британская певица и телеведущая Шерил Коул, которая считается одной из самых красивых и сексуальных женщин планеты, впервые появилась на публике после того, как заболела малярией. Папарацци сняли Коул накануне, 28 июля, когда она вышла купить кофе. Певица была одета в джинсы и свободный белый джемпер, обнажающий плечо, на лице не было макияжа, а волосы просто спадали на плечи. 27-летняя Коул улыбалась фотографам, а по ее лицу было видно, что она рада наконец-то оказаться на свежем воздухе после месяца. Внешний вид Коул свидетельствует о том, что она выздоравливает. Кроме того, звезда набрала вес, а это, как отмечает таблоид, говорит о том, что Коул в эти дни смогла насладиться домашней едой, приготовленной матерью. Между тем представитель Шерил Коул накануне заявил, что звезда еще в течение нескольких недель не сможет вернуться к работе, но добавил, что ее друзья и близкие рады, что Коул "снова на ногах". Вокалистка Girls Aloud Шерил Коул попала в госпиталь, после того как почувствовала недомогание во время фотосъемок для одного из журналов на прошлых выходных. Врачи определили у поп-дивы симптомы малярии. Предполагается, что поп-дива могла подхватить болезнь во время посещения Танзании, где она проводила каникулы в компании своего бойфренда, хореографа Дерека Хока.