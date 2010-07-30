Могилев ездит на старом Lexus

30 июля 2010, 15:44

нашумевшей истории с автомобилем Cadillac Escalade министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев не имеет никакого отношения. Об этом в эксклюзивном интервью ForUm’y рассказал первый советник министра Константин Стогний. «Откуда этот Cadillac я не знаю, но когда появилось первое сообщение на эту тему, министр дал поручение разобраться с этим вопросом, поскольку наше ведомство не может – не имеет права - нарушать решение Кабмина. Был собрана вся информация относительно этого автомобиля, провели служебную проверку, и на сегодняшний день в распоряжении МВД находится справка, в которой черным по белому написано, что Cadillac Escalade совершенно законно находится на балансе УВД Киевской области, которая получила его в качестве благотворительного взноса от частного лица», - в частности, сказал он и добавил: «Я лично спрашивал у министра об этом автомобиле, и Могилев ответил мне, что у него как был служебный Lexus, так и остался. Во всяком случае, на заседания Кабмина мы с ним ездим на этой машине». По словам советника, подобная «благотворительность» в МВД практикуется достаточно давно по причине «слабого бюджетного финансирования». «Поскольку бюджетное финансирование МВД всегда было достаточно слабым, заместители начальников территориальных УВД по хозяйственной части привыкли действовать своими способами. Это схема не сегодняшнего и не вчерашнего дня, в областях всегда жили на какие-то спецфонды, благотворительность. Поэтому мы и не исключали мысли, что кто-то мог себе каким-то образом получить такую помощь. Киевская область получила Cadillac Escalade от частного лица и при постановке автомобиля на баланс не нарушила действующего законодательства, а министр к этому не имеет никакого отношения. Ему эта история тоже малоприятна», - подчеркнул Стогний. Комментируя многочисленные «разоблачительные» заявления народного депутата Украины (фракция НУ-НС), теневого министра внутренних дел Украины Геннадия Москаля, первый советник действующего министра заявил: «Москаль всегда говорит полуправду, которая, конечно, выглядит очень красиво, но на деле оказывается хуже лжи». «Естественно, к нему прислушиваются, поскольку он в прошлом заместитель министра и вроде бы прислушиваться следует. Но за последние несколько лет он все больше делает заявлений, которые в ходе проверки не находят своего подтверждения», - отметил Стогний и объяснил: «Вот, например, его предыдущее заявление по поводу заместителя министра Вороны, в котором сообщалось, что ему 28 лет и что ему выдана охрана. Москаля очень интересовало, на каком основании. Да, действительно, когда нынешнему заместителю министра Дмитрию Николаевичу Вороне было 28 лет, на главу Госкомзема было совершено покушение; Ворона был куратором этого направления, и ему тогда действительно выдавалась охрана. Но это было два года назад! Сегодня Дмитрию Николаевичу 30 лет и он заместитель министра. Таким образом, факт, заявленный в недавнем сообщении Москаля, не имеет ничего общего с нынешней действительностью. Так и с этим Cadillac - фактаж перекручивается, обрастает слухами, чьим-то домыслами и в результате получается народная мудрость: «Полуправда – хуже лжи». Как ранее писал ForUm, бывший замминистра внутренних дел, ныне нардеп от НУ-НС Геннадий Москаль обвинил нынешнего главу МВД Анатолия Могилева в том, что для него незаконно приобретен шикарный автомобиль представительского класса Cadillac Escalade 2010 года выпуска. Позднее Москаль заявил, что автомобиль подарили министру на день рождения.

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