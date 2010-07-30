Литвин соболезнует родным Николая Мозгового

Председатель Верховной рады Владимир Литвин соболезнует родным и близким певца и композитора, генерального директора-художественного руководителя государственного предприятия "Национальный дворец искусств "Украина" Николая Мозгового в связи с его смертью. Об этом говорится в сообщении информационного управление аппарата парламента. "На высокой ноте оборвалась песня... Предпоследний июльский день принес трагическое известие для отечественной культуры о преждевременной смерти на 63-м году жизни украинского композитора и певца, воистину народного артиста Украины Николая Мозгового", - говорится в телеграмме. Спикер с глубокой грустью разделяет боль родных и близких композитора, подчеркивая, что он был чрезвычайно талантливым, красивым, искренним и принципиальным человеком. Президент Виктор Янукович также соболезнует родным, близким и коллегам Мозгового в связи с его смертью. Он умер утром 30 июля, ему было 62 года. В 2007 году президент Виктор Ющенко наградил Мозгового орденом князя Ярослава Мудрого V степени за значительный личный вклад в развитие культуры и искусства, многолетний плодотворный труд.