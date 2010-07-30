Самый богатый человек мира купил особняк за 44 миллиона долларов

Мексиканский бизнесмен Карлос Слим приобрел за 44 миллиона долларов особняк на острове Манхэттен в Нью-Йорке. Особняк-дворец под названием Duke Semans расположен на Пятой авеню напротив музея Метрополитен. Общая площадь дома составляет 1860 квадратных метров. Здание, возведенное в 1901 году, считается одним из красивейших в центральной части Нью-Йорка. В настоящее время внизу особняка располагается медицинский центр, а два верхних этажа занимает пентхаус, в котором есть 12 спален, 14 ванных, несколько гостиных и 11 каминов. Предыдущим владельцем элитной недвижимости был разбогатевший на продаже удобрений грузинский бизнесмен Тамир Сапир, эмигрировавший из СССР в США в 1976 году. Он приобрел особняк в 2006 году за 40 миллионов долларов, а в январе 2010 года выставил недвижимость на продажу за 50 миллионов долларов, однако Слим сумел снизить стоимость сделки на 6 миллионов долларов. Карлос Слим - мексиканский бизнесмен арабского происхождения. В 2010 году он был признан самым богатым человеком в мире по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается экспертами в 53,5 миллиарда долларов. Основным активом Слима является холдинг Grupo Carso. Личный биограф Слима Хосе Мартинес заявлял, что магнат ведет довольно скромный образ жизни, и до недавнего времени даже носил часы из пластика.