Филарет интересуется у Януковича, почему паломников не пускали в Киев

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет просит Президента Украины Виктора Януковича и министра внутренних дел Анатолия Могилева разобраться с инцидентом относительно препятствования верующим принять участие в Крестном ходе по случаю Дня Крещения Руси. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил секретарь Священного Синода УПЦ КП епископ Евстратий (Зоря). По словам епископа Евстратия, Патриархом Филаретом были сегодня направлены соответствующие письма главе государства и руководителю МВД. Он отметил, что накануне и в день празднования 28 июля 2010 г. годовщины Крещения Киевской Руси верующие из различных регионов столкнулись с многочисленными препятствиями принять участие в богослужении и Крестном ходе, которые проводились УПЦ Киевского Патриархата в столице. Епископ Евстратий добавил, что Священный Синод УПЦ Киевского Патриархата еще 14 мая 2010 г. принял постановление о проведении в Киеве 28 июля общеукраинских мероприятий, и об их проведении были уведомлены КГГА и правоохранительные органы, были получены необходимые согласования. «Следует подчеркнуть, что никакие замечания или предложения со стороны правоохранителей относительно организации движения автобусов с паломниками в Киев и в столице, в Киевскую Патриархию или в епархию не поступали. Проблемы, возникшие впоследствии, оказались для нас неожиданными», - сказал он. В частности, отметил епископ Евстратий, 26-27 июля в Киевскую Патриархию из ряда областей Украины, в первую очередь из западного региона, начала поступать тревожная информация о препятствовании выезду верующих в Киев. По его словам, «под давлением неустановленных лиц», автоперевозчики начали массово отказываться от перевозки паломников. «В частных разговорах свои действия они объясняли угрозами правоохранителей отобрать лицензии на перевозку и создать другие препятствия в деятельности», - сказал секретарь Священного Синода УПЦ КП. Епископ Евстратий отметил, что уже в ночь с 27 на 28 июля и утром 28 июля в Киевскую Патриархию поступили многочисленные сообщения о случаях препятствования выезду паломников в Киев или въезду в город. Не смогли добраться до Киева или выехать из пунктов отправления автобусы из Черновицкой, Тернопольской областей, Харькова, Одессы, препятствовали выезду автобусов из Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ривненской, Сумской и других областей. Епископ утверждает, что автобусы останавливались ГАИ под вымышленными предлогами. Возникли проблемы, добавил епископ и на въездах в Киев. «За несколько километров до города автобусы также массово останавливали работники ГАИ, которые запрещали двигаться дальше. Возобновить движение удавалось лишь после длительных переговоров и высказывания паломниками намерения организовать на месте акции протеста против беспредела», - сказал Епископ. Епископ Евстратий отметил, что информацию о таких инцидентах с паломниками Киевского Патриархата МВД расценило как провокацию, несмотря на то, что многие паломники ее подтверждали. Он отметил, что в Киевском Патриархате расценивают это как нарушение прав граждан на свободу совести и вероисповедания, а также на свободу передвижения. «Особенно досадными все эти факты выглядели на фоне предоставления возможности для бесплатного проезда и другого содействия со стороны местной власти в доставке верующих Московского Патриархата к местам богослужений главы РПЦ в Одессе и Днепропетровске», - сказал епископ. Как сообщал ForUm, Украинская православная церковь Киевского патриархата 28 июля заявила, что в Киевскую патриархию поступают многочисленные сигналы о различных попытках помешать приезду паломников в столицу на празднование Крещения Киевской Руси-Украины.