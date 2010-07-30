Кабалия на один день доверит школьнику управление экономикой Грузии

Минэкономики Грузии объявило конкурс среди учащихся 12-х классов - «Министр на один день». Его победитель на один день возглавит ведомство Глава министерства Вероника Кобалия заявила на пресс-конференции, что письма от школьников с их видением работы министра будут приниматься до 15 сентября, передает РИА Новости. Имя победителя будет объявлено в конце сентября. Ранее Кобалия объявила открытый конкурс на целый ряд ведущих должностей в министерстве, отметив, что отныне никто не будет назначаться на должности по принципу родственных связей. -------------------------------------------------------------------------------- Напомним, Вероника Кобалия родилась 24 августа 1981 году в городе Сухуми. После войны в Абхазии вместе с семьей перебралась в Москву, откуда вскоре семья уехала в Канаду. Кобалия работала на разных руководящих позициях в бизнес-компаниях Канады и международных НПО. Имеет хлебный бизнес в Канаде. Многие жители Грузии были удивлены назначением на столь ответственный пост - одного из главных министров страны - молоденькой девушки, у которой даже нет опыта работы в политике. За назначением ее на столь ответственный пост последовала критика со стороны оппозиции, а также серия «разоблачительных» статей о том, что она якобы указала ложные данные о своей биографии, которые представлены на официальном сайте министерства. Распространялись также версии о ее прошлом со ссылками на размещенную в интернете фотографию, снятую в ночном клубе. Президент Грузии Михаил Саакашвили, отвечая на критические заявления со стороны оппозиции, заявил, что правительству необходимо постоянное вливание свежей крови и обновление молодыми и квалифицированными кадрами.