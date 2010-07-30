Мисс Россия не пускают на конкурс Мисс Вселенная

Сейчас девушка со своими учителями готовится к ежегодному конкурсу "Мисс Вселенная". Финал конкурса будет проходить в Лас-Вегасе 23 августа. Над имиджем Ирины работают самые лучшие стилисты. К тому же, к подготовке к конкурсу были привлечены визажисты и инструктора по фитнесу. Образованием девушки занимаются несколько преподавателей: учителя этикета и учителя по технике речи. Однако самое сложное для "Мисс России" – это изучение английского языка. Девушка совершенно не владеет иностранными языками. Во время своего первого интервью на английском Ирина сильно опозорилась. Поэтому она была вынуждена сразу же нанять репетитора. "Дело в том, что я очень плохо знаю английский. У меня занятия с репетитором каждый день по пять часов. Мы общаемся, пишем письма на английском, меня даже заставляют на нем думать - все это очень тяжело", - говорит она. Каждый день обладательница титула "Мисс Россия" ходить на занятия дефиле. Как английский, эти занятия даются ей нелегко. "Это очень кропотливая и сложная работа. Надо все время помнить весь комплекс рук, ног и тела. Это только кажется, что надо лишь прямой держать спину и на каблуках ходить", - говорит девушка. Что же касается фигуры, над которой другие девушки усердно работают, то здесь Ирине переживать не за что. Что такое лишний вес, конкурсантка не знает. А потому с удовольствием позволила бы себе плотный обед и ужин. Однако из-за чрезмерной загруженности девушка не имеет возможности полноценно питаться. "Я питаюсь исключительно йогуртами. А на диете мне сидеть запрещают: говорят, что я и так тощая. Поэтому с собой я все время ношу пару шоколадок. От сладкого отказаться я не могла еще на конкурсе "Мисс Россия" - ела тайком", - призналась она "Московскому комсомольцу". К международному конкурсу госпожа Антоненко будет во всеоружии. Кроме своей внешности девушка хочет удивить жюри своими нарядами. Национальный костюм для Ирины был сшит по мотивам шапки Мономаха. А вечернее платье мисс России было расшито золотыми нитками, а каждый цветок на платье был сделан модельерами вручную. И костюм, и платье по просьбе Ирины украсили драгоценными камнями. Вместе с Ириной в Лас-Вегас отправятся ее родители. Парень девушки будет смотреть конкурс дома, т.к. Ирина не хочет, чтобы что-либо отвлекало ее перед финалом международного конкурса.