Дочка Клинтона закатит свадьбу на 5 миллионов

В субботу 30-летняя дочь экс-президента США Билла Клинтона Челси Клинтон выходит замуж. Ее избранник — 32-летний банкир Марк Мезвински. А сама Челси сейчас работает в одном из крупных нью-йоркских хедж-фондов. По разным источникам, на свадьбу потрачено от $3 до $5 миллионов. Только одни цветы обойдутся в $250 тысяч. Свадьбу сыграют в поместье Астор Кортс, которое построили в начале XX века, в павильоне, скопированном с французского Версаля. Это рядом с городком Райнбек, что в двух часах езды от Нью-Йорка. По требованию Секретной службы США уже временно запрещены полеты в его окрестностях. А местные жители радуются. «Невероятно! Эта свадьба делает чудеса для моего бизнеса», — радуется хозяйка кондитерского магазина Ира Гутнер. «Многие жители работают даже по воскресеньям», — вторит флористка Линн Лоботски. Самое популярное кушание в местных кафе — 170-граммовый «бифштекс-секретарь Хиллари» (на английском это игра слов: Secretary of State и Secretary of Steak). В меню есть также «Шаль Челси» и «всеамериканский сэндвич Билла». «Вся семья на нервах от предстоящей свадьбы и не спит по ночам. Билл даже похудел к этому дню на 7 килограммов», — рассказала телеканалу NBC Хиллари Клинтон. «Я — гордый папа... Это два прекрасных создания, влюбленные в жизнь, они с большим уважением относятся к семье. Принцип такой: мы не говорим о свадьбе, просто наслаждаемся друг другом», — сказал прессе отец Марка Эд Мезвински. Он, кстати, отсидел 6 лет за финансовые махинации, а сейчас работает представителем бедняков и беженцев, защищая их права на медицинскую помощь. На свадьбе ожидается 500 гостей. Поскольку Челси строгая вегетарианка, в меню много растительной пищи. Но будет и говядина. Специалисты по свадебным церемониям считают, что церемония будет традиционной, без экзотики. Среди приглашенных — телеведущая Опра Уинфри, певица Барбара Стрейзанд и кинорежиссер Стивен Спилберг. Барак Обама на свадьбу не приедет. По его словам, два президента на одной свадьбе — это чересчур. «Кругом были бы сотрудники безопасности, гости, проходящие через металлоискатель, все подарки вскрывались бы», — пошутил Обама в эфире одного из телеканалов.