Бенкендорф уволил жену Медведчука

Валид Арфуш сообщил, что до недавнего времени Оксана Марченко еще числилась на телеканале Первый заместитель президента Национальной телекомпании Украины Валид Арфуш считает, что большое количество сотрудников Первого национального должны уволиться, так как от них «мало толку». "Считаю, что канал, который называется Первый национальный, - это лицо страны. Те люди, которые давно там работают и толку от них мало, должны сами уволиться из чувства патриотизма. Там работает огромная масса людей, работы которых мы вообще не видим!", - заявил Арфуш в интервью УНИАН. "Бывает даже, когда человек уже давно не работает, но еще оформлен. Например, Оксана Марченко (жена Виктора Медведчука) уже давно не работает на канале, но до недавнего времени еще числилась там", - добавил он.