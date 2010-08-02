Экс-главред российского Vogue едет в Испанию "заниматься собой"

Алена Долецкая официально покинула пост главного редактора российской версии глянцевого журнала о моде Vogue. Друзья и коллеги прямо напротив Кремля устроили ей прощальную вечеринку. "Я отправляюсь в Испанию, где буду заниматься собой. И очень приятно, что мои друзья устроили мне такие проводы. Я очень рада", - призналась Долецкая. "Всем вам я желаю такого же отпуска. Каждый из нас заслужил отдых", - пожелала она бывшим подчиненным. Проводить Долецкую пришли глава компании Bosco Михаил Куснирович, главный редактор журнала GQ Николай Усков, директор Московского Дома фотографии Ольга Свиблова, модель Наталья Водянова, а также много известных персон российской индустрии моды. Алена Долецкая занимала пост главного редактора журнала Vogue с 1998 года. 27 июля 2010 года стало известно об уходе Долецкой с поста главреда Vogue. Ее сменила Виктория Давыдова, возглавлявшая российскую версию журнала Tatler.