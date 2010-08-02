Мадонна закурила и позаимствовала у Абрамовича яхту

Королева поп-музыки Мадонна, которая является поклонницей макробиотической диеты и здорового образа жизни, была сфотографирована с сигаретой и зажигалкой в руках. Артистка, которая бросила курить много лет тому назад и вела здоровый образ жизни (диета, регулярные занятия йогой, бег, витаминизированная вода и т.д.), решила побаловать себя никотином. На снимке, сделанном во время съемок нового фильма «W.E.» во Франции, Мадонна держит сигарету в одной руке, и зажигалку в другой. Напомним, что певица является режиссером новой картины, которая расскажет зрителям о романе короля Великобритании Эдуарда VIII (старшего сына Георга V) и американки Уоллис Симпсон. Также примечательно то, что съемки новой картины проходили на роскошной яхте миллиардера Романа Абрамовича «Луна», стоимостью 100 млн. евро. Поговаривают, что Мадонна лично обратилась к крупному российскому предпринимателю с просьбой одолжить на пару дней его знаменитое судно.