Пышная свадьба дочери Клинтонов обошлась в $2 млн

Единственная дочь экс-президента США Билла Клинтона и нынешнего госсекретаря Хиллари Клинтон вышла замуж за давнего друга, банкира Марка Мезвински Помпезная церемония бракосочетания состоялась в усадьбе Астон Кортс в штате Нью-Йорк. На время свадьбы над Гудзонской долиной был введен запрет на пролет авиации, а дороги были открыты только для гостей, прибывающих на лимузинах. Как сообщает Би-би-си, на свадьбу были приглашены примерно 500 человек, в том числе телеведущая Опра Уинфри, кинорежиссер Стивен Спилберг, звезда Голливуда Том Хэнкс и певица Барбара Стрейзанд. По мнению специалистов, свадьба должна была обойтись в сумму от 2 до 3 миллионов долларов. Владельцев магазинов, ресторанов, фирм по обслуживанию торжеств попросили держать в тайне все детали свадьбы, а местным жителям, которым причинили неудобства, предложили бесплатные бутылки вина. 30-летняя Челси Клинтон - христианка методистской церкви, а 32-летний Марк Мезвински - еврей. Его родители – бывшие конгрессмены Марджори Марголис-Мезвински из Пенсильвании и Эд Мезвински из Айовы. Они давно дружны с семьей Клинтонов. Молодожены подружились в подростковом возрасте в Вашингтоне и оба учились в Стэнфордском университете. Сейчас они живут в Нью-Йорке, где Мезвински работает в инвестиционном фонде G3 Capital.