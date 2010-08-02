Обама посетил музей шпионажа

Американский президент Барак Обама провел вечер пятницы, 30 июля, в Международном музее шпионажа в Вашингтоне В ходе неофициального визита в музей главу США сопровождала его супруга Мишель, а также одна из их дочерей Саша. Визит семьи президента в музей продлился около часа, передает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press. Отмечается, что в пятницу музей предлагает посетителям уникальное шоу «Шпион по вечерам», в котором любой желающий может побыть в роли американского разведчика, находящегося на особо важном задании. Напомним, недавно между США и Россией разгорелся шпионский скандал. 27 июня американские спецслужбы задержали десять человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Задержанных обвинили в работе на иностранное правительство и отмывании денег. 8 июля состоялся суд, на котором обвиняемые частично признали свою вину. Взамен судья приговорила их к срокам, которые они уже отбыли в заключении, и распорядилась немедленно депортировать. На следующий день шпионы прибыли в Вену, где их обменяли на четверых россиян, ранее помилованных президентом РФ Дмитрием Медведевым. 13 июля в США был задержан и депортирован в РФ еще один российский шпион. Сообщалось, что он был сотрудником компании Microsoft. 28 июля в Соединенных Штатах была арестована очередная российская шпионка.