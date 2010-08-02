Вирастюк попал в серьезное ДТП

Серьезное ДТП с участием известного украинского спортсмена Василия Вирастюка произошло вчера днем на Одесской площади на путепроводе. По предварительным данным, Василий Вирастюк на автомобиле Mitsubishi Pajero двигался от Большой Окружной в направлении Столичного шоссе в левой полосе. Ему навстречу - в сторону Жулянского путепровода двигался автомобиль Suzuki Grand Vitara под управлением женщины. Как утверждает женщина, ее Suzuki Grand Vitara подрезал автомобиль ВАЗ и она, чтобы избежать столкновения выкрутила руль влево - на встречную полосу, где в это время двигался автомобиль сильнейшего человека планеты. Избежать столкновения у Василия Вирастюка не было никаких шансов: Suzuki врезался во внедорожник Mitsubishi задним колесом в его заднее колесо. Удар был настолько сильным, что колеса вырвало у обоих внедорожников. Кроме того, у Mitsubishi Pajero колесо диском уперлось в асфальт и сработало как трамплин/пружина, после чего автомобиль несколько раз перевернулся. В это время, предположительно, из люка вылетела супруга Василия и оказалась на асфальте. Медики госпитализировали ее тяжелом состоянии. Василий Вирастюк отделался только гематомой на голове, ушибами и ссадинами. Женщина-водитель Suzuki Grand Vitara оказалась беременна и ее медики госпитализировали для дальнейшего обследования. Ребенок, который находился с ней в машине, не пострадал. На правом переднем крыле Suzuki Grand Vitara имеется след, предположительно, от контакта с ВАЗ. Если экспертиза установит, что это краска с ВАЗ, то тогда экспертам придется решать другую задачу: мог ли этот контакт послужить основательной причиной для выезда на встречную полосу...