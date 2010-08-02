Адвокат Саддама Хусейна подал в суд на иорданскую газету

Адвокат Халил аль-Дулайми, защищавший бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, подал в суд на иорданскую газету Al-Ghad, обвинив ее в нарушении авторских прав. По утверждению аль-Дулайми, газета незаконно опубликовала отрывки из его книги о казненном диктаторе. После этого несколько издателей отказались заключить контракт с автором, и он понес многомиллионные потери. В конечном итоге адвокат выпустил книгу за счет собственных средств. Аль-Дулайми требует от газеты компенсацию в размере 1,4 миллиона долларов. Издание отвергает эти претензии, утверждая, что отрывки из книги были опубликованы с согласия автора. Предметом спора стала 480-страничная книга под названием «Побег Саддама Хусейна из американской тюрьмы: что произошло». В ней рассказывается о подготовке побега, который планировалось осуществить летом 2006 года. По сведениям аль-Дулайми, сторонники иракского диктатора, в том числе его бывшие охранники, собирались освободить Хусейна, напав на тюрьму. Затем Хусейн намеревался бежать на запад страны и оттуда организовать нападение на Багдад. Аль-Дулайми пишет, что от выполнения этого плана пришлось отказаться из-за ужесточения режима охраны тюрьмы, где содержался иракский диктатор.