Роналду увлекся алкоголем

Криштиану Роналду, 25-летний португальский футболист, перебрал немного спиртного. Вместе со своими коллегами Роналду отправился на ужин. Ребята там отдыхали и не отказывали себе ни в чем, даже в спиртных напитках. В слегка охмелевшем состоянии друзья отправились гулять по ночному городу, где еще немного выпили. Да так понемногу везде выпивая, Роналду дошел до того, что еле стоял на ногах. К слову, пока Криштиану Роналду развлекается со своими друзьями, его девушка решает, помолвлена она или нет, демонстрируя всем свое колечко.