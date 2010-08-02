Ступка отпразнует свою свадьбу босым в поле

Актер Остап Стпука собирается устроить настоящую свадьбу со своей женой Ириной. Церемонию проведут в поле. Об этом актер рассказал корреспонденту Gazeta.ua в кинотеатре "Украина" перед премьерой мультфильма "Коты и собаки". "Мы расписались 11 лет назад, но праздника не устраивали. После премьеры спектакля "Три сестры" Ирина пригласила многих актеров из театра к себе домой. Я остался у нее ночевать. А на следующий день сделал ей предложение ", - рассказал актер Остап Ступка. Супруги Ступок уже давно собиралось отпраздновать свадьбу. "Каждый раз что-то мешает. В этом году тоже не получится, мы еще не созрели. У каждого свой срок созревания до таких серьезных вещей. Ирина представляет себе нашу свадьбу в полном объеме. Хочет, чтобы церемония прошла в поле. Мы будем жениться босиком в украинских строях западноукраинского региона. Наряды еще не заказывали ", - отметил он. Супруги уже выбрали церковь, в которой будут венчаться. "Мы уже давно ходим в церковь Святого Николая на Аскольдовой могиле, там и будем венчаться", - сказал Ступка. Напомним, у пары два совместных ребенка.