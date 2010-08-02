В Болгарии нашли мощи Иоанна Крестителя

В Болгарии в городе Созополе в присутствии представителей болгарской православной церкви и ученых археологов вскрыт реликварий. Он был обнаруженный экспедицией профессора Казимира Попконстантинова 28 июля на острове Святой Иван. Внутри мраморного саркофага оказались части руки, кости черепа и зуб, которые, по утверждению Попконстантинова, принадлежат святому Иоанну Крестителю. Бывший директор национального исторического музея, а ныне министр без портфеля профессор Божидар Димитров был категоричен. Аутентичность находки подтверждает информация о том, что часть черепа и руки святого Иоанна Крестителя хранились в патриархии в Константинополе. Мы уверены, что с находкой мощей великого мученика христианской веры Созополь превратится во второй Иерусалим и будет популярным среди паломников", - сказал Димитров, отметив, что в ближайшее время будет проведена антропологическая экспертиза мощей. Археологи уточнили, что монастырь Святого Иоанна Предтечи и церкви, расположенные на острове Святой Иван, в свое время входили в число крупнейших православных центров. По преданию, монастырь был основан святым Андреем, который проповедовал христианство по берегам Черного моря. Раскопки на острове продолжаются уже третий год, за это время были открыты два монастырских храма и центр по переписке книг, работавший в период с 1263 по 1629 год.