Фидель Кастро заявил, что полностью поправился

2 августа 2010, 15:20

Бывший кубинский лидер Фидель Кастро заявил, что преодолел мешавшие ему работать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом в сообщило кубинское телевидение. На встрече с кубинской молодежью он заверил, что недавно "полностью" поправился. Встреча Фиделя с молодыми кубинцами, среди которых были члены национального бюро союза молодых коммунистов, студенты, артисты, молодые военнослужащие и сотрудники МВД, прошла в гаванском Дворце съездов, где в воскресенье откроется пленарное заседание кубинского парламента. "Совсем недавно я закончил борьбу за то, чтобы иметь возможность быть таким, какой я сейчас", - заявил Фидель, добавив, что он "полностью выздоровел". Сайт Cubadebate - неправительственный, но близкий к официальным кругам, где в первую очередь публикуются "Размышления" лидера кубинской революции, - опубликовал фотографии встречи. На фотографиях Кастро, одетый в клетчатую красно-белую рубашку, активно участвует в беседе, зачитывает свое послание к молодым кубинцам, внимательно слушает задающих вопросы молодых людей. Во время встречи Кастро подверг критике условия содержания под стражей "пятерки" кубинцев, находящихся в американских тюрьмах по обвинению в шпионаже, и вновь затронул тему конфликта вокруг Ирана, следствием которого, по его мнению, может стать мировая ядерная война. Нынешняя встреча Фиделя, которому 13 августа исполнится 84 года, стала восьмым публичным появлением лидера кубинской революции за последний месяц. До этого кубинские СМИ распространяли лишь фотографии и редкие фрагменты видеозаписей встреч Кастро с лидерами государств и общественными деятелями, посещающими Кубу. Так, седьмого июля 83-летний лидер кубинской революции посетил Национальный центр научных исследований Кубы. После этого кубинское телевидение показало передачу "Круглый стол" с участием Кастро. Затем Фидель прибыл в кубинский Центр исследований мировой экономики, где более часа беседовал с его руководителем. Через несколько дней Кастро стал гостем Национального океанариума Кубы, где посмотрел представление с участием дельфинов. В МИД Кубы 16 июля Фидель обсудил с послами острова опасность начала крупномасштабного конфликта в случае агрессии против Ирана или Северной Кореи. В канун празднования Дня национального восстания Кастро принял участие в торжественном мероприятии, посвященном памяти погибших при штурме казармы "Монкада" в 1953 году, сообщили в ночь на воскресенье кубинские СМИ. Во время праздничных мероприятий Кастро возложил венок к Мемориалу национальному герою Кубы Хосе Марти и обсудил с представителями общественности широкий круг международных вопросов - от иранской проблемы до разлива нефти в Мексиканском заливе. Ряд местных и зарубежных аналитиков отмечают, что появление Кастро на публике совпало по времени с двумя важными событиями: решением кубинских властей об освобождении 52 заключенных, которых Запад считает политическими, а Куба - обычными преступниками или наемниками иностранных государств, и предстоящим заседанием кубинского парламента, на котором, по мнению ряда экспертов, могут быть приняты поворотные для страны решения в сфере экономической либерализации.

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