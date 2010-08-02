Парубий жалуется, что на регионалов за драку в Раде не завели дел

Правоохранительные органы заводят дела по факту драки в Раде только на нунсовцев, говорят в оппозиции. "До сих пор не открыто ни одного уголовного дела против тех людей, которые калечили депутатов от "Нашей Украины" в зале", - заявил нунсовец Андрей Парубий. Он напомнил, что в драке, которая произошла 27 апреля в сессионном зале Верховной Рады, были виновны как представители оппозиции, так и депутаты провластной коалиции. Вместе с тем против представителей власти никто уголовных дел не нарушает, а оппозиции отказывают в обжаловании. Напомним, народные депутаты от НУНС Андрей Парубий и Юрий Гримчак проиграли суд об отмене возбуждения против них уголовного дела.