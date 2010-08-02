Мэг Райан сдает в аренду особняк в Лос-Анджелесе

Американская актриса Мэг Райан решила сдать в аренду за 40 тысяч долларов в месяц особняк в элитном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Общая площадь дома в испанском стиле, построенного в 1931 году, составляет около 620 квадратных метров. В особняк выполнен в испанском стиле, в нем есть шесть спален, семь ванных комнат, гостиная и четыре камина. На прилегающей к зданию территории расположены дом для гостей и бассейн. Райан приобрела особняк в октябре 2000 года за 8,5 миллиона долларов. В октябре 2008 года актриса выставила его на продажу за 19,5 миллиона долларов, однако покупателя на недвижимость найти не удалось. В прошлом году Райан снова попыталась продать дом, снизив цену на объект до 14,2 миллиона долларов. Мэг Райан родилась 19 ноября 1961 года в городе Фэрфилд (штат Коннектикут). Актриса снялась более чем в 40 фильмах, среди которых «Когда Гарри встретил Салли», «Неспящие в Сиэтле», «Город ангелов», «Кейт и Лео», «Вам письмо».