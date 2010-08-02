Янукович пообещал помочь Медведеву с пожарами

Президент Виктор Янукович и российский президент Дмитрий Медведев в телефонном разговоре вчера договорились, что Украина окажет России помощь в борьбе с пожарами и в преодолении их последствий. Янукович также поручил Кабмину, Министерству чрезвычайных ситуаций, Министерству обороны и некоторым другим центральным органам исполнительной власти, а также руководителям пограничных с Россией регионов принять необходимые меры, чтобы предоставить максимальную такую помощь. Напомним, пожары лесов и торфяников в России пылают в 14 из 89 регионов страны. В целом в результате пожаров в центральных регионах страны погиб 31 человек.