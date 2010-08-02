Сталлоне едет в Украину и везет звездную братию

Украину посетят голливудские актеры Сильвестр Сталлоне, Микки Рурк, Джейсон Стэтхэм и Дольф Лундгрен. Такую информацию распространила Международная меценатская организация TOP Ukraine. "Украинская имеют уникальную возможность увидеть именитых голливудских актеров, а также раньше чем весь мир пересмотреть ожидаемую картину 2010 года -"Неудержимые", - говорится в сообщении. Гости приедут в Украину при содействии известного отечественного мецената Александра Онищенко. Допремьерный показ "Неудержимые" состоится 7 августа 2010. Кроме того, будет организовано масштабную пресс-конференцию с участием звезд. "Безудержные" (англ. "The Expendables") - приключенческий боевик, исполнителем главной роли и режиссером которого является легенда Голливуда Сильвестр Сталлоне. В своем новом фильме Сталлоне задействовал известных актеров: Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис, Микки Рурк, Джейсон Ли, Дольф Лунгрен, Эрик Робертс, Джейсон Стэтхэм и многие другие. Сталлоне, который неоднократно номинировался на такие престижные премии, как "Оскар" и "Золотой глобус", считает свою картину примером современного кинематографа, ведь главной составляющей его "детища" являются не компьютерные спецэффекты, а игра актеров и реальная динамика видеосюжета. Бюджет фильма составил $ 80 миллионов. Напомним, в Украине с длительным визитом находится голливудский актер Ван Дамм. Он даже приобрел недвижимость в столице. Также недавно Одесский кинофестиваль посетил Рутгер Гуаер. А вот Депардье из-за сломанной ноги не смог посетить это мероприятие.