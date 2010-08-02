Внук Мао Цзэдуна стал самым молодым генералом армии Китая

Внук Мао Цзэдуна 40-летний Мао Синьюй стал самым молодым генералом Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Воинское звание генерал-майора было присвоено Мао Синьюю, занимающему должность заместителя начальника Исследовательского института военной теории и стратегии Академии военных наук КНР, 27 июля. "Я очень благодарен китайскому народу за любовь ко мне, за то, что все переносят на меня любовь к моему деду. На самом деле воинское звание неважно для меня - я лишь надеюсь добиться результатов на своей должности", - приводят слова Мао Синьюя китайские СМИ. Единственный внук Мао Цзэдуна Мао Синьюй родился в январе 1970 года. После окончания пекинского Народного университета в 1992 году Мао Синьюй до 2000 года работал в Центральной партийной школе, в 2000 году перешел в Академию военных наук, где защитил докторскую диссертацию. Тогда же ему было присвоено воинское звание. Вся научная деятельность Мао Синьюя связана с изучением теоретического наследия его деда. В частности, в Академии военных наук он специализируется на вопросах связи между военной теорией и идеями Мао Цзэдуна. Как сообщают местные СМИ, внук китайского лидера стал единственным носитель генеральского звания, родившимся в 1970-х.