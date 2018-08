Линдсей Лохан вышла из тюрьмы

Американская актриса Линдсей Лохан досрочно вышла из тюрьмы и направилась в клинику, где она должна пройти курс реабилитации. 24-летняя актриса покинула женскую тюрьму, расположенную в городе Линвуд в округе Лос-Анджелеса, в 1.35 ночи по местному времени (11.35 по киевскому) спустя 14 дней, сообщило в понедельник агентство Associated Press. Напомним, что 20 июля Лохан начала отбывать наказание в женской тюрьме. 6 июля суд приговорил ее к 90 дням тюремного заключения за нарушение условий испытательного срока, который она получила за управление автомобилем в нетрезвом виде. Судья Верховного суда города Беверли-Хиллз Марша Ревел (Marsha Revel) установила, что 24-летняя Лохан не явилась на семь образовательных лекций о вреде алкоголя, посещать которые ей было предписано в 2007 году за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. В конце мая суд Лос-Анджелеса также обязал актрису регулярно сдавать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в крови и носить специальный "антиалкогольный" браслет. Линдсей Лохан известна по фильмам Чумовая пятница (Freaky Friday), Дрянные девчонки (Mean Girls) и Я знаю, кто убил меня (I Know Who Killed Me). Всего ее фильмография насчитывает около 20 картин. Актриса является лицом фирмы Louis Vuitton, выпустила несколько музыкальных альбомов. Она также стала одним из прототипов для кукол Барби, наряду с Бритни Спирс, Мерилин Монро, Наоми Кемпбелл и другими звездами кино и шоу-бизнеса.