Офис Тимошенко обыскали

В Черкассах сотрудники милиции провели обыск помещений офиса партии "Батькивщина" и изъяли информационные листовки относительно деятельности власти. В понедельник утром, 2 августа, под предлогом якобы разминирования областного офиса партии "Батькивщина" в Черкассах сотрудники милиции провели обыск всех помещений и изъяли информационные листовки относительно деятельности власти. Об этом сообщили в пресс-службе БЮТ со ссылкой на народного депутата от БЮТ Игоря Ересько. "В этих листовках была информация о том, что с 1 августа правительство Януковича повысило цены на газ на 50%, и объяснение, кому идут народные деньги", - сказал он. "Я как народный депутат и мы как оппозиция имеем право раздавать эти информационные материалы населению, чтобы они знали, что происходит в стране", - отметил член БЮТ. По словам Ересько, сотрудники милиции в грубой форме отрицали тот факт, что это "разминирование" лишь повод для того, чтобы вмешаться в партийные дела. Он сообщил, что уже поданы жалобы и обращения в Генеральную прокуратуру и в Министерство внутренних дел. "Мы видим в таких действиях сотрудников милиции нарушение закона", - сказал народный депутат. "Это происшествие полностью укладывается в схему деятельности новой администрации в Черкасской области, суть которой заключается в подавлении любых оппозиционных изданий, любых оппозиционных мыслей, любых оппозиционных действий", - подчеркнул Ересько. "Но мы, как оппозиция, будем отстаивать свое право информировать население, сплачивать людей, и чтобы Черкасская область всегда говорила такой власти «нет» их деятельности", - резюмировал Ересько.