Дорожники подарят Януковичу новую супердорогу

На въезде в Киев со стороны Вышгорода началась масштабная реконструкция дороги. Дорожники обещают закончить работы до возвращения из отпуска президента Виктора Януковича, который ездит по этой дороге на работу. Между тем, работники автодора категорически отрицают то связь между окончанием отпуска главы государства и ремонтом дороги. "Почему подарок президенту? Это плановый ремонт. Эту дорогу 26 капитально никто не делал, а срок эксплуатации - всего 15 лет" - заявил начальник Вышгородского дорожно-эксплуатационного управления Виктор Гончар. По его словам, за сутки по дороге проезжает 15-20 тысяч автомобилей, покрытие уже практически нет, много трещин. "Например, дождь прошел - появляются ямы, зимой посыпали песком соленым - снова ямы На такой ремонт тратили больше денег, чем на капитальный. А теперь 15 лет ремонт этой дороге точно не потребуется! На трассе будет освещение. Мы делаем дорогу не для президента, а для всех автомобилистов", - заявил чиновник. Как отмечает ТСН, качество новой трассы длиной в 8 км очень высока. С участка пути Киев - Вышгород, по которой ездит на работу президент, дорожники делают аналог пока единственной автомагистрали Киев - Борисполь. Напомним, несколько дней назад президент Виктор Янукович обсудил с первым заместителем председателя Киевской горгосадминистрации Александром Поповым пути решения крупнейших проблем столицы. Янукович, в первую очередь, подчеркнул необходимость реконструкции дорог в Киеве. Напомним также, что Верховная Рада приняла решение о секвестре бюджета. Среди статей главного финансового документа, которые были сокращены есть и расходы на ремонт дорог.