Братьев Кличко напечатали на марке

Во вторник ”Укрпочта” начала продавать коллекционные марки, посвященные братьям Кличко. Одна стоит 1,5 грн. — В прошлом году после моего поединка в Берне ”Укрпочта” предложила выпустить марку в честь меня с братом, — рассказывает ”ГПУ” Виталий Кличко. — Современников не принято изображать на продукции филателизма, поэтому я отнесся к идее скептически. Но редакционный совет уже принял решение, и нас поставили перед фактом. Раньше ”Укрпочта” выпустила марки в честь футболиста Андрея Шевченко и певицы Русланы. Наклеенные на конверт марки с почтовым штемпелем больше всего ценят коллекционеры. За год их стоимость вырастет вдвое. — Не ожидали такого ажиотажа вокруг этой серии. Марки разошлись, как будто это билеты на наши поединки! В первый день продажи на киевском Главпочтамте весь тираж — 18,5 тысячи экземпляров — раскупили за два часа! — удивляется Виталий. Общий тираж коллекционных марок — 170 тыс. В продаже на почте они больше не появятся. Разойдутся по специализированным магазинам для филателистов.