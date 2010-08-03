В Украине впервые установят памятник Льву Троцкому

Райцентр Бобринец станет первым в Украине городом, установившим памятник Льву Троцкому. Так земляки революционера пытаются привлечь в свои края туристов Власти 12-тысячного Бобринца, районного центра в Кировоградской области, давно ищут, чем наполнить городской бюджет. «Упадок 1990-х годов не оставил районному центру никакой промышленности – наполнять городскую казну почти нечем», – жалуется мэр Бобринца Леонид Кравченко. О том, что фигура уроженца местных краёв революционера Льва Троцкого вызывает интерес по всему миру, Леонид Кравченко узнал почти случайно, – от провайдера официального веб-сайта Бобринца в интернете. Оказалось, его посетители из разных стран часто интересуются, что сохранилось в местах, где родился и вырос один из вождей революции 1917 года, а впоследствии и главный оппонент Сталина. Как известно, после смерти Ленина Троцкий стал лидером левой оппозиции, которая выступала против политики Сталина, обвиняя его в предательстве революционных идеалов, зажиме партийной демократии и бюрократизации. В конце 20-х годов НКВД выслало Троцкого из страны, а его многочисленных сторонников внутри СССР в последующие десять лет отправили в лагеря. Вплоть до начала горбачёвской перестройки за хранение его трудов можно было надолго сесть в тюрьму. После десятилетий забвения память о знаменитом земляке решили увековечить, заодно надеясь привлечь в провинциальный городок туристов. Местная общественность идею приняла на ура – за установку памятника высказались общественный совет при мэре и горсовет. Нашлись и скульпторы, и меценаты, готовые профинансировать изготовление и установку монумента. Правда, решение вызвало в Украине споры: сначала возмутились националисты, вслед за ними выразили недовольство и представители Компартии. Для первых Троцкий – тиран и убийца, для вторых – враг народа №1. Несмотря на давление с разных сторон, мэр Бобринца отстаивает собственный взгляд на Троцкого: «Его знают во всём мире как талантливого политика и публициста, у него миллионы последователей, а его труды изучают в университетах. Памятник Троцкому есть даже в Мексике, где он был похоронен. А в Бобринце, на его родине, нет ничего». О Троцком в Бобринце и округе напоминает немногое. «В центре города сохранилось здание магазина, принадлежавшего отцу Троцкого Давиду Бронштейну. Здесь, как и сто лет назад, торгуют промтоварами. Сохранился фундамент дома, где часто останавливался отец Троцкого», – рассказывает краевед Неля Самборская. Власти планируют устроить краеведческий музей, одна из комнат которого будет посвящена Троцкому. Во дворе музея установят и памятник. Лейба Бронштейн, известный под псевдонимом Лев Троцкий, родился в 1879 году на юге Украины, в деревне Яновка тогда ещё Херсонской губернии. Впечатлениям от жизни в Яновке Троцкий посвятил главу в автобиографической книге «Моя жизнь», которая после его смерти стала бестселлером в Соединённых Штатах и Великобритании: «Отец мой был земледельцем, сперва мелким, затем более крупным. Первые девять лет своей жизни я почти не высовывал носа из отцовской деревни. Звалась она Яновкою – по имени помещика Яновского, у которого была куплена земля».