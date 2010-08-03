Вдова Мозгового заняла должность покойного мужа

Исполнителем обязанностей директора дворца “Украина” стала жена покойного Николая Мозгового - 56-летняя Виолетта Борисовна. На эту должность ее назначили вчера, 2 августа, в Государственном управлении делами, которому принадлежит дворец. Приказ подписал руководитель управления Андрей Кравец. На протяжении последних пяти лет Виолетта Мозговая работала во дворце главным режиссером. “Сначала Виолетта Борисовна будет директором с отметкой и.о, - сказал замгендиректора дворца “Украина” Роман Стащук. - Если человек покажет себя как хороший руководитель, то обычно в таких случаях должность утверждают и подписывают контракт”. Как сообщалось, 30 июля на 64-ом году жизни умер Николай Мозговой. За три месяца до смерти Николай Петрович пытался добиться реконструкции дворца "Украина" - собирался на прием к Януковичу, но не успел. Последние 5 лет Мозговой работал директором этого заведения. 1 июля украинского композитора отпели в Успенском соборе Печерской Лавры. Оттуда траурная процессия двинулась на Байковое кладбище.