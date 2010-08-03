Кирилл снова засобирался в Украину

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл в ближайшее время вновь посетит Днепропетровскую область. Об этом сообщил епископ Новомосковский, викарий Днепропетровской епархии Евлогий. По его словам, обсуждается вопрос о визите патриарха в Кривой Рог. Епископ подчеркнул, что июльский визит патриарха Кирилла в Днепропетровск прошел на высочайшем уровне. "Сейчас обсуждается вопрос о следующем визите патриарха на Днепропетровщину. На этот раз святейший планирует посетить Кривой Рог. Окончательно дата визита пока не определена", - сказал епископ Евлогий.