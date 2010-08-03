Карл Лагерфельд переквалифицировался в фотографа

Маэстро Карл Лагерфельд не дремлет. Он снова взялся за фотокамеру. На этот раз для сентябрьского номера Vogue Nippon. В фотосессии "On The Rocks" он снял Наташу Поле. Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в достаточно зажиточной семье немецкого банковского служащего. Карл в совершенстве овладел тремя иностранными языками - английским, итальянским и французским. В четырнадцать лет, осознав, что для последующего роста ему нужна новая, более раскованная атмосфера, чем в родительском доме, Карл после родительского благословения отправляется в Париж. Здесь Карл с предприимчивостью старательного школьника продлил свою учебу. Но однажды, оторвав взгляд от нудных учебников и конспектов, вдруг решил создать "что-то". Когда это "что-то" попало на конкурс модных эскизов, в жюри которого сидели Кристиан Диор, Пъер Бальман и Юбер Живанши, Карлу Лагерфельду исполнилось 16 лет. Так закончилась правильная, размеренная жизнь немецкого студента и началась новае - богемная, безумная, но главнее всего - взрослая.