Пэрис Хилтон завидует Кайли Миноуг

Пэрис Хилтон решила вернуться к карьере певицы. На ее новые песни немалое влияние оказало творчество известной коллеги Кайли Миноуг. Хилтон давно пытается подражать своей коллеге, а в этот раз она вообще решила ее превзойти. "Она вдохновила меня, хочу, чтобы моя музыка превзошла ее. Мой новый альбом выйдет через несколько месяцев. А вообще я люблю всю музыку, мне нравятся Black Eyed Peas, Coldplay и U2. В этом году я тусовалась с Боно в Каннах, он крутой парень", - поделилась Пэрис. В переменах между вечеринками Хилтон взялась за работу и уже снимает новый клип на свежий сингл. Съемки проходят на Ибице. В клипе будет все, что, по мнению Хилтон, необходимо для счастья: розовый купальник, шпильки, что-нибудь блестящее, роскошный дом и солнце.