Жириновский призвал депутатов выйти из отпуска и "поработать лопатой"

Вице-спикер Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал депутатов прервать свои отпуска и отправиться в регионы, где бушуют природные пожары. "Я призываю всех депутатов отправиться в регионы, где бушуют пожары, и на местах заняться организацией помощи населению. Люди нуждаются и в материальной, и в психологической помощи. Где-то надо и лопатой поработать, помочь в тушении огня", - сказал лидер ЛДПР, подчеркнув, что каждый депутат должен внести свою лепту в оказание помощи населению. По словам Жириновского, аномальная жара продержится в Центральной России как минимум до выходных, а ситуация с торфяными и лесными пожарами продолжает ухудшаться.