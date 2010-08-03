Жена Вирастюка идет на поправку после аварии

3 августа 2010, 11:49

В Киеве джип «Мицубиши» силача столкнулся с внедорожником «Судзуки» и перевернулся. Жена Василия – Инна выпала из люка на дорогу. Уйти от лобового столкновения удалось, однако автомобили ударились задними колесами. Несмотря на солидный вес, от удара джип «Мицубиши» Вирастюка несколько раз перевернулся и приземлился на оставшиеся три колеса. Во время переворотов, из открытого люка машины выпала супруга Василия – 38-летняя Инна. «Судзуки» без одного колеса пронеслась около 70 метров – только чудом в нее не врезались встречные автомобили. Жену Вирастюка отвезли в 17-ю больницу. Сам Василий от госпитализации отказался – в джипе сработали подушки безопасности. Как рассказала нам кума Василия – Анна, все ждали понедельника, чтобы Инна очнулась: – Слава Богу, она пришла в сознание. Джип «Мицубиши» – принадлежал жене Вирастюка, сейчас он не подлежит ремонту. Смята крыша, оторвано колесо. – Василий Вирастюк отделался легкими травмами. Значительнее пострадала его жена Инна – у нее тяжелая черепно-мозговая травма, а также ушиб грудной клетки, – рассказал «Газете...» главврач больницы №17 Николай Демин. По словам медиков, в ближайшее время жену Вирастюка переведут из реанимации в обычную палату – исследование на компьютерном томографе показало, внутренняя гематома не прогрессирует. Вчера силач почти весь день провел в больнице у жены. Он очень переживает. Можно понять душевное состояние Василия – в январе 2006 года в Турции на горнолыжном курорте погибла его первая жена – чемпионка по фитнесу 28-летняя Светлана (У Вирастюка от нее сын Адам). – Самое главное, что Инна узнала меня, я очень боялся, чтобы не было потери памяти. Спрашивала о детях, ведь в тот злополучный день мы как раз ехали за ними. Я ничего не говорил ребятам про аварию, пусть не пугаются и не волнуются, – рассказал «Газете...» силач, сидя на лавочке возле больничного корпуса. – Инна чувствует себя гораздо лучше. Врачи сказали, что была проблема – небольшое внутреннее кровотечение, в данный момент ситуация стабилизировалась. На свое самочувствие сильнейший человек планеты не стесняется жаловаться: – Такое ощущение, что меня сдавили и не отпускают. Особенно болит левая часть тела. Не поверите, но после этого ДТП мне позвонили все – я даже в свой день рождения не принимал такого количества звонков. Но единственное, чего я сейчас хочу – чтобы жена поправилась и все было как прежде. За рулем «Судзуки» ехала 27-летняя девушка на пятом месяце беременности. Ее отвезли в роддом №7, специализирующийся на преждевременных родах и выхаживании недоношенных детей. До госпитализации она успела рассказать гаишникам свою версию случившегося. С ее слов, авария случилась, потому что ее авто подрезали и ударили «Жигули» восьмой модели, ехавшие впереди. Из собственных источников мы узнали, что ее зовут Ирина К. В роддоме нам вчера сказали, что ее положили сначала в гинекологию, но в понедельник после обхода врачей она самостоятельно ушла домой.

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