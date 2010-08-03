Неизвестные сожгли еще один автомобиль директора заповедника "Хортица"

Неизвестные облили бензином и подожгли автомобиль директора заповедника "Хортица" Максима Остапенко, сообщает proUA со ссылкой на «Комсомольскую правду в Украине». «Это было приблизительно в час ночи. Собака проснулась от того, что кто-то ходит рядом с домом», - рассказал Остапенко. Оказалось, что неизвестные облили автомобиль Остапенко бензином. Большая часть бензина была разлита на земле, неизвестные подожгли автомобиль со стороны водителя. По словам Остапенко, автомобиль Mitsubishi L200 не сгорел полностью, его удалось погасить, а вот на вопрос, кому это было нужно, он отказался отвечать. «Давайте пока оставим это без комментариев, мне нужно собраться с мыслями. После первого случая - это уже теракты какие-то. Сейчас МЧС и милиция ведут расследование», - говорит директор заповедника. Напомним, что это уже второй случай с авто генерального директора "Хортицы". Первый произошел 10 марта этого года. Тогда Остапенко находился в своей квартире по улице Патриотической, когда около раздался похожий на сильный хлопок взрыв и сработала сигнализация в его джипе Mitsubishi. По итогам расследования было установлено, что это было короткое замыкание в моторном отделении. «Безусловно, в это версию я не верю. В нее никто не верит, кроме милиции», - подчеркнул Остапенко.