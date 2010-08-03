В США умер сценарист фильмов о Джеймсе Бонде и Супермене

В Лос-Анджелесе скончался представитель прославленной кинематографической династии Голливуда Том Манкевич. Сценарист, работавший над рядом фильмов о Джеймсе Бонде и Супермене, ушел из жизни в возрасте 68 лет. Том Манкевич был болен раком предстательной железы, однако его смерть стала неожиданностью для родственников, сообщил двоюродный брат покойного Бен Манкевич. По его словам, еще на прошлой неделе сценарист был «в хорошем расположении духа, полон надежд» и планировал возобновить преподавательскую деятельность в университете. Работая в Голливуде, Том Манкевич достойно продолжил семейную традицию. Его отец Джозеф Манкевич стал легендой «фабрики грез», завоевав в 1949 году две премии Оскар за лучшую режиссуру и сценарий к фильму «Письмо трем женщинам». На следующий год он повторил свой успех, получив золотые статуэтки за работу над лентой «Все о Еве». Ранее такого не удавалось никому. Брат Джозефа - Герман Манкевич в соавторстве написал сценарий к «Гражданину Кейну» Орсона Уэллса. Этот фильм, снятый в 1941 году, до сих пор считается одним из лучших в истории кинематографа. Имя Тома Манкевича стало известно благодаря талантливой переработке сценария к первому полнометражной ленте «Супермен» 1978 года и к его продолжению в 1980 году. В разное время внес вклад в сюжеты «бондиады», включая «Человек с золотым пистолетом», «Мунрейкер», «Бриллианты навсегда» и «Живи и дай умереть». У Тома Манкевича остались брат, сестра, племянник, множество двоюродных братьев и сестер. Большинство из них объединяет призвание к кино, телевидению и журналистике.