Дом Майкла Джексона выставили на продажу за $29 млн

В США выставлен на продажу особняк, ставший последним пристанищем короля поп-музыки Майкла Джексона, за $29 млн. Трехэтажный особняк выстроен в стиле французского замка и расположен в престижном районе Лос-анджелеса, сообщает The Real Estalker. Согласно данным, дом насчитывает 7 спален, 13 ванных комнат, две гостиные, две столовые, кухню, библиотеку, несколько кабинетов и студий. В доме имеются также винный погреб, 12 каминов и гараж. "Общая площадь особняка составляет почти 1600 кв.м. На прилегающем участке есть бассейн и спа", - отмечается в материале. Издание пишет, что Майкл Джексон скоропостижно скончался в этом доме в июне 2009 года. "Сейчас данный объект недвижимости принадлежит владельцу компании по производству одежды", - отмечается в материале. Как сообщалось ранее, в Лос-Анджелесе выставили на продажу особняк, в котором легендарная актриса и певица Мэрилин Монро провела последние полгода своей жизни, за $3,6 млн.