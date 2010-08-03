Лионель Месси станцевал с дельфином

Аргентинский футболист Лионель Месси, который сейчас находится в отпуске после Чемпионата мира, решил заняться активным отдыхом. Вместе со своей девушкой Антонеллой Рокуззо молодой аргентинский талант посетил океанариум мексиканского города Плая дель Кармен. Там Месси в компании Антонеллы погрузился в аквариум к дельфинам, поплавал вместе с ними. А с одним из представителей морской фауны даже попробовал станцевать. Напомним, что Лионель Месси в составе сборной Аргентины на прошедшем недавно Чемпионате мира по футболу в ЮАР не смог забить ни единого гола, хотя еще до старта Чемпионата он считался одним из главных претендентов на звание лучшего бомбардира турнира.