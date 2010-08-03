Фидель Кастро опубликовал первый том своих мемуаров

Вождь кубинской революции, бывший кубинский лидер Фидель Кастро опубликовал первую часть своих мемуаров. Воспоминания под названием «Стратегическая победа» были представлены на церемонии в Гаване в присутствии соратников Кастро по борьбе против диктатуры. На 896 страницах книги рассказывается о вооруженной борьбе кубинских революционеров против диктатора Фульхенсио Батисты. В частности в ней описано, как группе из нескольких сотен революционеров под командованием Кастро удалось в 1958 году сокрушить правительственную армию Кубы. «Участь тирании была предрешена», - пишет Кастро в части, посвященной битве с правительственными войсками в первых числах августа 1958 года. По его описаниям, в результате этого сражения повстанцы потеряли 31 бойца убитыми, в то время как потери неприятеля составили 300 человек, а еще большее количество было взято в плен, также мятежникам удалось захватить оружие и боеприпасы. После этого, свидетельствует бывший лидер Кубы, силы сопротивления оказались в состоянии начать решающее стратегическое наступление. Война охватила весь остров, и Гавана была взята войсками под руководством Кастро в январе 1959 года. Вслед за этим Батиста покинул страну. Как заявил сам Кастро, на эту работу он потратил не один месяц. Среди многочисленных версий названия рукописи рассматривался также вариант «Как 300 одолели 10 тысяч». Кастро правил на Кубе с 1959 года до 2006 года, когда он отошел от кормила власти по состоянию здоровья, передав руководство страной своему брату Раулю. В связи с болезнью он долго не появлялся на публике. Однако в июле внезапно активизировался и три раза появился на телевизионных экранах. В воскресенье команданте встретился с министром иностранных дел Китая и подарил ему один экземпляр своей книги. Через несколько дней, 13 августа, Фиделю Кастро исполняется 84 года.