Москаль заявляет, что Могилев собирает на него компромат

По словам нардепа, "ищут, на чем ездил Москаль, и откуда взялась та машина" Народный депутат фракции НУНС Геннадий Москаль заявляет о попытках действующей власти отомстить ему за интерес, проявленный к автомобилю Cadillac Escalade, якобы обслуживающему непосредственно министра внутренних дел Анатолия Могилева. «Сегодня в Закарпатье ищут, на чем я ездил в 1995 году, будучи начальником областного управления МВД. Дали команду ГАИ, МРЭО переворачивает все документы, хотя прошло уже почти 15 лет! Это предельный срок давности по уголовным делам, даже по убийству! Я и сам уже не помню, на чем я тогда ездил», - сказал Москаль. По словам народного депутата, «ищут, на чем ездил Москаль, и откуда взялась та машина. Да откуда – осталось то, что была до меня. Возможно, что-то и покупали; тогда, в 1995-м, в стране не было Бюджетного Кодекса, много машин покупало Министерство, что-то выделял для покупки лично Кравченко». Москаль сообщил, что в 1996 году относительно автомобиля, на котором он тогда ездил, уже проводилась проверка. «На меня тогда пришла анонимка (кажется, из обладминистрации), что эта машина – «левая», или что-то в этом роде. И по содержанию этой анонимки была проведена проверка. Проверял Олег Литвак (он был председателем координационного Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при Президенте Украины). Я сам привозил ему машину и показывал документы, он все лично осмотрел и дал заключение, что никаких нарушений нет», - пояснил Москаль. «И теперь кто-то вспомнил звон, и не знает, где он! Судя по всему, Могилев уже совсем потерял связь с действительностью! Причем, обратите внимание: до меня министром МВД в оппозиционном правительстве Януковича был Николай Джига. И, несмотря на то, что он довольно жестко критиковал и лично Юрия Луценко и министерство внутренних дел, никому даже в голову не приходило собирать на него какой-то компромат и проверять его по месту его прежней деятельности», - сказал народный депутат.