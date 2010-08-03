Челси Клинтон шесть лет жила с будущим мужем

В субботу, 31 июля, вышла замуж дочь 42-го президента США Билла Клинтона и госсекретаря Хиллари Клинтон 30-летняя Челси. Ее мужем стал банкир Марк Мезвински, 32 года. — Марк и Челси познакомились подростками в Вашингтоне, — говорит 28-летняя Мэри Кроутфер, подруга невесты. — Начали встречаться восемь лет назад. Вместе учились в Стенфордском университете. Через два года Марк предложил ей жить вместе. Оба перед этим спрашивали разрешения у родителей. В Нью-Йорке купили квартиру на Манхеттэне. Мезвински работает на ”Джи3 Капитал фонд”. А Клинтон получает диплом магистра в Колумбийском университете здравоохранения. Челси не любит, когда ее называют дочерью президента. Паникует, когда папарацци снимают ее в магазине или ресторане. Тяжелее всего переживала скандал в собственной семье, когда ее отца обвинили в измене и отношениях с Моникой Левински. Несколько раз обращалась к психологу. Никогда не становилась на сторону кого-то одного из родителей. В кризисные для семьи времена поддерживала обоих. Должна была выйти замуж четыре года назад, когда отец с матерью помирились. Почему тогда отложили свадьбу, неизвестно. Друзья говорят, что дочь Клинтонов на людях ведет себя скромно, хотя и балованный ребенок: — Челси часто ведет себя, как эгоистка, потому что одна в семье. Марк вырос с десятью братьями и сестрами. Он знает, что такое трудности. Его отец Эд Мезвински — бывший член американского конгресса. В начале 2000-го его посадили в тюрьму за мошенничество. У семьи забрали четыре дома и пять автомобилей. С 2008-го Эд возглавляет комитет здравоохранения. Изучает уровень доходов населения и беженцев. Церемония бракосочетания состоялась в американском городке Райнбек. За неделю до свадьбы молодые разослали жителям Райнбека бутылки вина и записки: ”Простите за неудобства на дорогах, которые будут в городе в эту субботу в связи с нашим бракосочетанием. Благодарим за терпение и сотрудничество”. Витрины местных магазинов украсили плакатами ”Поздравляем Марка и Челси со свадьбой. Вся Америка ждет пополнения в семье Клинтонов”.