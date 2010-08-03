Кличко получил позолоченный кулак

31 июля в столице Уэльса Кардиффе во время "Ночи чемпионов" Виталий Кличко получил награду от WBC - "Чемпион 2009 года" Наконец награда нашла своего обладателя! 31 июля в столице Уэльса Кардиффе во время "Ночи чемпионов" Виталий Кличко получил награду от Всемирного боксерского совета (WBC), которую заслужил по итогам прошлого года. "Чемпион 2009 года" - именно таким титулом WBC наградил украинца! Президент Всемирной боксерской ассоциации Дон Хосе Сулейман поздравил Виталия: "В жизни, как и боксе, важно не только наносить, но и уметь держать удар! У Виталия это получается очень хорошо. Именно поэтому он – великий чемпион". "Ночь чемпионов" в Кардиффе по своей значимости и размаху не уступает церемонии награждения "Оскар" или "BAFTA" и сопровождается телевизионной трансляцией и ярким музыкальным шоу. На событии присутствовали звезды кино и шоу-бизнеса, знаменитые художники и музыканты. Впервые в мировой истории в один день, 31 июля, организаторы вечера собрали в одном месте около 80-ти чемпионов мира разных поколений! "Ночь Чемпионов" имеет 4-летнюю историю, впервые "слет" боксерской элиты проходил в Мексике, на курорте Канкун, в 2006 году. Тогда спортивная общественность специально сосредоточила внимание всего мира к местности, которая больше всего пострадала от разрушительного урагана Вилма. Цель спортсменов была благородна – привлечь к курорту как можно больше средств, и вновь сделать его привлекательным для туристов. Финальным аккордом WBC Night Of Champions стал гала-вечер и первая за 4-летнюю историю фестиваля церемония награждение победителей самой престижной наградой в мире бокса. Победителям в номинациях был вручен символ этого вида спорта – позолоченная статуэтка в виде сжатого кулака обмотанного боксерскими бинтами.