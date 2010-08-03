Блэр обогнал Черчилля в списке самых успешных британских премьеров

Бывший глава правительства Великобритании и многолетний лидер лейбористов Тони Блэр занял третье место в рейтинге послевоенных премьер-министров страны. Самым успешным премьер-министром в послевоенной истории составители сочли Клемента Эттли, возглавлявшего с 1945 по 1951 годы первое послевоенное правительство лейбористов. Его план послевоенного устройства страны предполагал масштабную национализацию, введение широких социальных льгот, обеспечение стопроцентной занятости и создание Национальной системы здравоохранения. Следом за ним идет Маргарет Тэтчер, которая пришла к власти в 1979 году и первым делом принялась отменять социальные преобразования, заложенные при Эттли. На третьем месте расположился предшественник Гордона Брауна, Тони Блэр. Уинстон Черчилль оказался на шестой строчке - это последнее место в лучшей половине рейтинга. Всего в рейтинге участвуют 12 премьер-министров, возглавлявших правительство Великобритании после окончания Второй мировой войны. Нынешний премьер Дэвид Кэмерон в рейтинге не фигурирует - оценивавшие политиков историки сочли, что он провел на этой должности слишком мало времени. Худшими предсказуемо оказались Антони Иден и Александр Дуглас-Хьюм. Первый ушел в отставку под давлением общественности после Суэцкого кризиса, признанного главным внешнеполитическим провалом в современной истории Великобритании. Второй продержался на посту премьера всего год. Третье место с конца занял преемник Блэра Гордон Браун.