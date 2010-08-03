Богословская пытается забрать у хозяина арендуемый ею дом?

Народный депутат Инна Богословская пытается забрать дом, который орендует с 2007 года. Владелец дома Роман Сергеевич Ромазанов рассказал, что Богословская не пускает его в собственный дом, расположенный в селе Рудыки Обуховского района под Киевом. "Дом находится в залоге у банка, а Богословская за моей спиной пыталась его выкупить. После того, как я об этом узнал, то сказал ей, или платите 5 тысяч аренды или выселяйтесь", - рассказывает Ромазанов. По словам хозяина дома, ранее Богословская в одностороннем порядке уменьшила сумму аренды с 5 до 4 тысяч долларов в месяц. Когда собственник требовал указанную в договоре сумму, депутат избегала встречи, теряла копии документов. Уже несколько раз охранники Богословской не пускали Рамазанова в собственный дом, подтверждают соседи. "Месяц назад я им написал письмо с просьбой освободить жилье. И дал им время до 5 августа. Завтра жду встречи и не знаю, пустят меня в дом, или нет", - пожаловался хозяин. По его словам, Инна Богословская предлагала ему выкупить дом, но деньги обещала заплатить не сразу. Кроме того, хозяин дома жалуется, что депутат переделала интерьер жилища на свой вкус без его разрешения. "В доме была красивая роспись маслом, а она закрасила все краской. В комнате с натуральным пробковым покрытием заклеила все обоями. Я не могу зайти в дом, посмотреть, что там творится",- добавил собственник. "Инна Германовна не видит, в чем суть конфликта", - объяснил Валентин Войткив, помощник Богословской. Комментарий самой Инны Германовны получить пока не удалось. Напомним, Инна Богословская снимает трехэтажный дом на берегу речки Козынки с собственным выходом к воде и детской площадкой.