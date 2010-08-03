Скандальный луганский скульптор изобразил Януковича с гигантской цепью

Сегодня Николай Шматько презентовал свою работу публике. Художник говорит, что старается идти в ногу со временем и создает именно тех персонажей, которые актуальны в тот или иной период. Напомним, что когда главой правительства была Тимошенко, автор презентовал мраморную скульптуру обнаженной Леди Ю. Также он ваял экс-президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучму. Теперь, по мнению художника, пришла пора увековечить главу государства. Мастер воссоздал образ Януковича по фотографиям. По словам Шматько, на создание скульптуры президента его вдохновил бюст римского императора Калигулы.