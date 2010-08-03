В Шотландии обнаружили письмо о последних днях Роберта Бернса

В Национальном архиве Шотландии обнаружили письмо, рассказывающее о последних днях жизни поэта Роберта Бернса. Письмо написал работодатель Бернса, встречавшийся с писателем за неделю до его смерти. Бернс, который в последние годы жизни работал сборщиком податей, пришел получать заработную плату. После этого работодатель написал письмо своему коллеге, в котором сообщил, что здоровье поэта заметно пошатнулось - он выглядел "похудевшим и до крайности утомленным". При этом автор послания подчеркнул, что чувство юмора и остроумие Бернса все равно не оставили, сообщает BBC News. Кроме того, в письме цитируются слова самого поэта: "Мне всего 36, и только десять из этих лет я общаюсь с миром. Но, скажу я вам, эти годы я не сидел без дела". Бернс, видимо, подразумевал десятилетие, прошедшее с момента издания его первой книги Стихотворения в 1786 году. Правда, поэту на момент написания письма было уже 37 лет. Роберт Бернс скончался 21 июля 1796 года в шотландском городе Дамфрис. Он был одним из предвестников романтизма в литературе и считается главным национальным поэтом Шотландии. Благодаря переводам Самуила Маршака Роберт Бернс сравнительно популярен и в России, а некоторые его стихотворения даже включены в школьную программу. Тем временем в Швейцарии вскрыли сейфы, в которых в течение нескольких десятилетий хранились рукописи чешского писателя Франца Кафки. По данным СМИ, архив включает в себя множество неопубликованных рукописей, а также письма, рисунки и открытки.